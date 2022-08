x x

CARONNO PERTUSELLA – E’ stato “pizzicato” dalla telecamere di videosorveglianza ed ora denunciato a piede libero per tentato furto e danneggiamenti: il riferimento va ad un trentenne che qualche notte fa aveva preso di mira l’area della piattaforma ecologica alla periferia di Caronno Pertusella, in via Asiago.

In base a quanto ricostruito da parte delle forze dell’ordine, il trentenne è entrato in azione scavalcando la recinzione, ed una volta dentro ha rotto la grata per entrare nel box dove durante gli orari di apertura della struttura si posiziona il custode, ma dentro non c’era niente da rubare. Una volta preso atto dell’accaduto, la mattina seguente, è intervenuta la polizia locale che ha acquisito e visionato le immagini della videosorveglianza, che hanno ripreso la vettura con la quale il ladruncolo era giunto sul posto, le indagini sono andate avasnti e così si è giunti ad identificare il presunto responsabile dell’incursione.

(foto: la rete danneggiata dal ladruncolo)

30082022