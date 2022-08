x x

CISLAGO – Si torna a parlare del ripristino del dosso di via Virgilio alla Massina, la cui rimozione nel settembre dello scorso anno aveva anche generato una raccolta firme dei residenti; negli scorsi giorni la giunta ha infatti approvato una variazione di bilancio di 120mila euro, ricavati dall’avanzo d’amministrazione, in cui è compreso anche il ripristino del dosso in questione. la giunta Calegari specifica che è stato necessario più tempo, poiché non si tratta di un classico dosso in plastica, ma di un’opera di variazione del sedime stradale per rallentare in modo più efficace la velocità di marcia.

In seguito ci sarà una variazione più consistente, superiore ai 400mila euro, che dovrà essere approvata in Consiglio comunale e che riguarderà opere pubbliche più significative. Un altro lavoro importante si concentrerà sulla messa in sicurezza e la riqualificazione del torrente Bozzente a opera della società «Geo Risorse srl».

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: archivio)

29082022