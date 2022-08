x x

GERENZANO – Yoga al Parco degli aironi: grande successo con buona partecipazione per l’evento che si è tenuto lo scorso fine settimana, nella bella cornice dell’area naturalistica di via Inglesina. “Grazie a Sara Ravagnan, Sara Tunesi e a tutti i partecipanti della lezione di yoga al parco” dicono da Ardea, la onlus che gestisce il parco per conto del Comune.

Un evento che ha dunque riscosso un elevato tasso di gradimento, ed in tale contesto ci sono davvero tutte le premesse per riproporlo anche in futuro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto di gruppo dei partecipanti all’evento dedicato allo yoga al Parco degli aironi, l’area naturalistica che si trova in via Inglesina a Gerenzano)

30082022