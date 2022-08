x x

LIMBIATE – Tante segnalazioni in questo mesi di agosto da parte dei cittadini di sporcizia e incuria sul territorio comunale.

L’ultima preoccupazione è arrivata sulla pagina facebook “Voci di Limbiate”, che riporta la notizia della presenza di topi in mezzo ai rifiuti abbandonati nell’area di piazza Aldo Moro, nei pressi del chiosco dove si svolgono gli eventi.

La denuncia che arriva attraverso la pagina facebook è indirizzata alla cattiva pulizia riscontrata per tutta l’estate in alcune aree periferiche della città, dove il servizio di spazzamento, che dovrebbe essere settimanale e riguardare tutte le zone, non sarebbe così puntuale. “Rispetto a quanto annunciato dal sindaco – si legge sul post – qualcosa, in alcune zone, pare sia andato storto e le mancanze della società partecipata che si occupa del servizio di igiene urbana sono evidenti: in viale Dei Mille, ad esempio, molti residenti lamentano di non vedere mezzi di spazzamento fermarsi”.

L’ultimo appunto riguarda i cestini portarifiuti: dall’incrocio di viale Dei Mille con la via Faenza, sino al confine con Varedo, ci sono soltanto tre cestini: troppo pochi per il lungo tratto stradale che arriva nell’estrema periferia.

(foto: fb Voci di Limbiate)

30082022