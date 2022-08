x x

SARONNO – Il liceo scientifico G.B. Grassi si prepara ad accogliere la nuova dirigente scolastica Edelweiss Bonelli, proveniente dal liceo Virgilio di Benevento. Bonelli entrerà in servizio a partire dal 1 settembre.

Nonostante i numerosi trasferimenti, tra cui l’arrivo della nuova dirigente del liceo Legnani di Saronno, rimangono scoperti ancora 11 istituti nel Varesotto, malgrado il trattenimento in servizio di due presidi tra cui Adele Olgiati, che rimarrà ancora alla guida dell’istituto Geymonat di Tradate.

Per cercare di sanare la diffusa mancanza di personale, l’Ufficio Scolastico ha pubblicato un avviso per presentare le candidature come reggente.

