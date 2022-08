x x

ROVELLASCA – “L’altra sera una bella serata di scacchi, scala quaranta e burraco al parco con la biblioteca comunale e le associazioni Ruota del cavallo e Donne insieme”: a rifirere della riuscita iniziativa il sindaco, Sergio Zauli.

Visto il successo, la partecipazione infatti non è sicuramente mancata, ci sono tutte le premesse per ripetere anche in futuro simili iniziative; sempre con la “regia” della biblioteca civica e con il supporto dell’Amministrazione comunale di Rovellasca, che in questa estate 2022 ha, con gruppi ed associazioni locali, predisposto un ricco calendario di eventi ed appuntamenti, per tutte le età.

(foto: alcuni momenti della serata al parco del paese)

