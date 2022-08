x x

SARONNO – Si terrà mercoledì 31 agosto alla Regina Pacis il funerale di Fernanda Tettamanzi 76enne saronnese vittima di un infortunio in Valle D’Aosta dove si trovava in vacanza con il marito l’ex sindaco Angelo Tettamanzi. La saronnese era conosciutissima in città anche per il suo impegno nel mondo del volontariato era stata per vent’anni presidente dell’associazione San Vincenzo femminile ed era l’anima del progetto del dopo scuola organizzato nell’oratorio di via Roma dalla parrocchia della Regina Pacis. Proprio nella chiesa del quartiere in cui viveva ieri sera si è tenuta la recita del rosario.

Anche dal Palazzo comunale, come dall’associazione Amici di Betania e salla San Vincenzo Femminile, è arrivato un ricordo: “L’Amministrazione di Saronno è vicina al marito Angelo e ai figli Matteo e Gionata. Viene a mancare una persona straordinaria, carica di umanità e valori. Una persona del fare e non del dire. Esempio di dedizione agli altri della Saronno che si occupa delle persone in difficoltà senza mettersi mai in mostra e con un’umilta’ ammirevole. Per anni è stata un punto di riferimento nel vivace e ricco mondo dell’associazionismo, che da oggi sarà più povero”.

Come detto i funerali si terranno domani, mercoledì 31 agosto alle 16, alla Regina Pacis in via Roma.

