RAGUSA – Era originario di Saronno il 54enne annegato oggi, martedì 30 agosto, a Passo Marinaro una zona balneare nei pressi di Punta Braccetto in provincia di Ragusa. A dare la notizia Skytg24 e la testata locale lasiciliaweb.it

L’uomo sarebbe stato vittima di un malore mentre si concedeva un bagno. Il mare era decisamente agitato ma secondo quanto emerso in questa fase il 54enne sarebbe stato vittima di un malore. I presenti raccontano di come abbia perso i sensi e sia poi annegato. Immediata la mobilitazione. Il corpo è stato portato a riva ma per il 54enne non c’era più niente da fare il cuore non batteva più. Sul posto i carabinieri e la polizia di stato che hanno avviato le indagini per chiarire con precisione l’accaduto.

(foto archivio)

