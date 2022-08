x x

CARONNO PERTUSELLA – Il passaggio del primo turno di Coppa Italia di serie D, l’altro giorno ai calci di rigore contro la Castanese (10-9 ai penalty), è il primo piccolo traguardo raggiunto per la Caronnese nella stagione 2022-2023.

L’allenatore dei rossoblù, Simone Moretti, getta acqua sul fuoco dei troppo facili entusiasmi: “C ‘è ancora tanto lavoro da fare, ma ovviamente c’è la soddisfazione per poter proseguire il nostro percorso anche in Coppa Italia” in estrema sintesi il commento del mister.

La vittoria di Coppa ha aperto le porte, per la Caronnee, alla qualificazione ai sedicesimi di finale; ancora da definire il nome dell’avversario e la data del prossimo match.

