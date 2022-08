x x

CISLAGO – È in programma la realizzazione di un parco giochi dedicato ai più piccoli, al fine di rendere più accoglienti e vivibili gli spazi. Il progetto, per cui sono già stati stanziati fondi a bilancio, non prevede installazioni ingombranti, ma linee colorate disegnate a terra, creando zone di gioco.

Si tratta di un’area gioco a misura di bambino, che nasce per garantire alle bambine e ai bambini il diritto al gioco permettendo di svolgere le attività ricreative in sicurezza. Il parco giochi diffuso, che contribuirà a favorire momenti di condivisione di socializzazione per più piccoli, si colloca tra le iniziative del progetto “La città delle bambine e dei bambini” inserito all’interno del programma di mandato amministrativo del gruppo IES (Impegno e Serietà); l’area ludica, infatti, sarà realizzata prevedendo il coinvolgimento diretto dei bambini della scuola elementare, e in modo particolare dei ragazzi delle ragazze del Ccr, attraverso attività di co-progettazione dei giochi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: archivio)

31082022