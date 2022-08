x x

MILANO – La parlamentare locale, Maria Chiara Gadda, l’altro giorno era a Milano per la conferenza stampa di presentazione delle liste di Azione-Italia Viva e poi in provincia di Lecco per visitare insieme a Mauro Del Barba una storica azienda del territorio e inaugurare nella città di Lecco la campagna elettorale “dei nostri bravissimi candidati. Le piccole medie imprese sono il tessuto connettivo dei nostri territori, ed è importante fare il punto con chi ogni giorno si confronta con un mercato sempre più difficile e competitivo, tra caro prezzi e necessità di fare investimenti per stare sempre al passo con le richieste”.

La conferenza stampa, ricorda Gadda “con i nostri candidati è stata davvero partecipata, e succede questo quando si mettono in lista persone stimate e ben radicate sul territorio come Stefano Motta, Giuseppe Conti e Luca Perego. E poi ci siamo anche io e Mauro Del Barba candidati nel collegio plurinominale delle province di Como Sondrio e Lecco”.

(foto di gruppo alla presentazione dei candidati)

31082022