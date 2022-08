x x

SARONNO – Non solo la chiesa della Regina Pacis ma anche il sagrato dell’edificio di culto in via Roma sono stati gremiti dai saronnesi che oggi pomeriggio hanno dato l’ultimo saluto a Fernanda Tettamanzi saronnese 76enne attivissima nella vita cittadina e nel volontariato in parrocchia scomparsa nel weekend.

A stringersi intorno al fratello Paolo, ai figli Matteo e Gionata e al marito Angelo Tettamanzi, ex sindaco, moltissimi volti noti dai protagonisti della società civile saronnesi ad esponenti del mondo politico. Tra i presenti il sindaco Augusto Airoldi (con i predecessori Alessandro Fagioli e Gianluigi Stucchi) gli assessori Ilaria Pagani e Franco Casali e i consiglieri Mattia Cattaneo, Agostino De Marco e Francesco Licata. Ma soprattutto erano presenti tante persone che avevano incontrato e apprezzato la 76enne.

A celebrare il funerale “un momento per ricordare e ringraziare Fernanda” il prevosto monsignor Claudio Galimberti affiancato dall’ex prevosto Angelo Centemeri dai don della parrocchia di via Roma (don Fabio Verga, don Fabio Coppini) e dal cappellano dell’ospedale don Vincenzo Bosisio.

Toccante l’omelia di don Fabio Verga che ha tratteggiato al figura della saronnese con affetto e riconoscenza: “Oggi ci unisco tanti sentimenti dall’amicizia alla fatica e al dolore per una morte assurda. Soprattutto ci unisce il desiderio di esprimere la nostra riconoscenza a Fernanda”. Don Fabio ha ricordato i tanti volti della saronnese “catechista, volontaria della San Vincenzo, anima del dopo scuola dell’oratorio senza dimenticare il suo impegno per il servizio docce alla Caritas” ma ha anche sottolineato “il valore di una donna come Fernanda non é riducibile ad una sterile litania di opere e parole. C’è stata, ha vissuto la sua vocazione, ha amato e sia lasciata amare”.

Commossa la voce del poeta saronnese Giuseppe Radice quando ha raccontato, al termine della funzione, di “una morte che ci ha lasciato sgomenti e attoniti” e che ha portato via Fernanda all’improvviso malgrado “tutto il suo fare con infinita generosità”. Da Radice anche una poesia dal titolo “Lassù”. Non è mancato un messaggio del figlio Matteo con il fratello Gionata e il padre Angelo a cui ha dato la voce l’amico Andrea ricordando “quando bisogno avevamo del tuo sorriso, della semplicità e del tuo altruismo”. A chiudere il ricordo dell’associazione San Vincenzo femminile presente anche con il labaro sull’altare: “Era presidente da vent’anni ma era vicenziana da sempre. Era una maestra di vita che ha aiutato moltissime persone accogliendole tutte con un sorriso e con una buona parola”.

