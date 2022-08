x x

MOZZATE – Oggi l’elicottero è planato nei pressi della ex statale Varesina, l’ateria che collega Saronno a Tradate ed al capoluogo: l’emergenza è scattata alle 13.20 per una caduta accidentale al suolo di un pedone, un uomo di 51 anni, all’arrivo dell’ambulanza della Croce rossa era apparso in condizioni preoccupanti e così è stato fatto arrivare anche l’elicottero, partito da Como e sopraggiunto nel giro di pochi istanti. Il fatto è successo in territorio di Mozzate.

Il cinquatunenne è stato trasporto con l’elisoccorso all’ospedale di Legnano, sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, per ricostruire con precisione l’accaduto.

