LIMBIATE – Il Centro cinofilo “Kanikaze”, con il patrocinio del Comune di Limbiate, propone una giornata a porte aperte per presentare a tutti le attività dell’associazione. L’open day si svolgerà nella giornata di domenica 11 settembre dalle 10 alle 18 al centro sportivo di via 8 marzo.

Durante la mattinata verranno presentati i corsi dall’associazione, tra cui:

-corsi di educazione e addestramento;

-corsi per cuccioli;

-corsi di recupero comportamentale del cane;

-corsi di agility;

-corsi di rally obedience;

-corsi di formazione per istruttori cinofili;

-corsi di formazione per operatori di canile;

-corsi di specializzazione per istruttori cinofili: recupero comportamentale;

-stage e corsi di aggiornamento per professionisti e proprietari.

Nel pomeriggio si svolgeranno delle prove pratiche gratuite per tutte le attività sportive. L’open day è aperto a tutti senza necessità di prenotazione.

(foto “aerea” della struttura in uso al centro cinofilo di Limbiate)

31082022