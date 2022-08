x x

LOMAZZO – Appuntamento il prossimo fine settimana con la Festa del volontariato di Lomazzo, al Parco Somaini di via Cavour 2.

Tutti gli eventi: giorni ed orari

Venerdì 2 settembre

ore 20,30 Concerto folk di danze popolari

Sabato 3 settembre

ore 19,30 Cena in bianco su prenotazione presso: Bak via Milano, Edicolé via Pace, Manera Cafè

Esibizione di danze medievali con Kalenda Maya

Domenica 4 settembre

ore 9.30 Celebrazione del ventennale di Auser Insieme Lomazzo

ore 10.45 Presentazione e lettura di brani del libro “Lomazzo e le sue balle.. di lana e cotone”

ore 11.30 Concerto del Corpo musicale Puccini di Lomazzo

ore 12.30 Pranzo con Auser

ore 15.00

Spettacoli con gruppi Auser e con le associazioni sportive

Giochi di una volta in collaborazione con Asci

Ballo Country con il Gruppo di ballo Auser

Incontro di calcio con i ragazzi del GS. Arco / Esperia Calcio

Incontro di calcio con le donne del GS. Arco / Esperia Calcio

Scacchi in libertà – partite a scacchi organizzate da Manera Scighera

Torneo di burraco organizzato dal gruppo Auser

ore 19.00 Apertura del servizio cucina

ore 21.00 One man show – Spettacolo di musica e trasformismo con Michele Tomatis

(foto archivio: festa nella zona)

31082022