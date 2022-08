x x

SARONNO – dal 17 al 25 settembre 2022 si svolgerà la diciassettesima edizione della manifestazione fotografica Saronno Fotofestival, organizzata dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno (GFAS), (ex Gruppo Fotoamatori Saronnesi), che con l’occasione si presenta con un nuovo nome che nasce dalla volontà di adeguare i contenuti espressi originariamente al pensiero contemporaneo sull’immagine.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Saronno, la collaborazione della Fondazione Casa di Marta, de Il Chiostro Arte Contemporanea, del Centro Studi e Museo dell’Illustrazione e il contributo come media partner de ilSaronno e di Radiorizzonti in Blu.

Inaugurazione

SABATO 17 SETTEMBRE ORE 16 c/o Casa Morandi – Sala Nevera, Viale Santuario 2

A seguire si terrà l’evento “Landing – take off”. Atterrare su una superficie e decollare tramite un’idea.

Mostre fotografiche

c/o Casa Morandi – Sala Nevera, Viale Santuario 2

LANDING

Autori vari GFAS

Curatore Stefano Natrella

In questo progetto collettivo ogni autore, da un’osservazione attenta di una superficie, trova un’immagine nascosta a lui visibile, che viene rivelata attraverso un trittico fotografico oltre la forma e la riconoscibilità, in cui vi è proiettato il proprio inconscio.

c/o Il Chiostro Arte Contemporanea, Viale Santuario 11

IL NERO INCONTRA IL BIANCO – DITTICI

Emanuela Baccichetti

Il nero e il bianco si incontrano, sono interdipendenti, hanno origine reciproca, l’uno non può esistere senza l’altro, perché hanno radice uno nell’altro. Le due metà dei dittici, rappresentano due principi opposti e complementari allo stesso tempo. Il paesaggio immaginario e onirico che ne scaturisce, è lo specchio delle contrapposizioni umane, è il fluire dell’esistenza.

PRIMA E DOPO IL VENTO

Fabio Malacarne

Un reportage fotografico all’interno della struttura dell’ippodromo di Milano, in cui si colgono gli attimi quotidiani, i gesti più nascosti e concreti di tutto ciò che c’è prima e dopo di una corsa.

Le due mostre esposte al Chiostro, sono quelle che sono state premiate durante la lettura portfolio tenutasi nella scorsa edizione del Saronno Fotofestival.

Al Chiostro Arte Contemporanea sarà contemporaneamente esposta la mostra “Incontro con la terra” di Anna Villa (menzione speciale in occasione della sesta edizione di Coffebreak Museum c/o Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti, Saronno).

c/o Centro Studi e Museo dell’Illustrazione, Via Caduti della Liberazione 25 (cortile int.)

OXYGENE IL RESPIRO DELLA TERRA

Valentina Carrera

Progetto dedicato all’albero, al respiro della terra, al nostro respiro. La mostra presenta un percorso attraverso fotografie e radiografie, installazioni, foto-sculture e video.

Nell’ambito della mostra, domenica 25 settembre alle ore 16 si terrà l’incontro con l’autrice e l’attore Alessandro Baito.

Orari mostreSabato 17 ore 16 – 19

Domenica 18 ore 10 – 12.30 / 16 – 19Venerdì 23 ore 16 – 19Sabato 24 ore 10 – 12.30 / 16 – 19Domenica 25 ore 10 – 12.30 / 16 – 19

Conferenza

SABATO 24 SETTEMBRE ORE 17 c/o Fondazione Casa di Marta, Via Petrarca 1 ang. Via Piave

“A un primo sguardo”

L’immagine fotografica tra rappresentazione della realtà e visualizzazione di un’idea.

A cura di Stefano Natrella

L’ingresso è libero a tutte le mostre e agli eventi.