CARONNO PERTUSELLA – La S.C. Caronnese (serie D) “è lieta di dare il benvenuto in rossoblù a Nicolò Vai e Tommaso Gini“. I due giocatori, rappresentati dal procuratore Marco Montesarchio, sono già a disposizione del tecnico Simone Moretti.

Nicolò Vai, attaccante classe 1999, lo scorso anno è stato protagonista della vittoria del campionato di Eccellenza col Sant’Angelo, dove ha segnato 10 reti con la maglia rossonera. Poco meno di 50 presenze in Serie D, con 7 gol segnati, Vai è una seconda punta che ha vestito anche le maglie di Gavorrano, Pianese, Inveruno e Lecco.

Tommaso Gini, invece, è un centrocampista classe 2003. Uscito dalle giovanili del Lecco, dove ha giocato lo scorso anno il campionato Primavera. Ora la sua prima esperienza in una prima squadra, vestendo la maglia rossoblù.

