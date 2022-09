Cesate, domenica la consegna delle civiche benemerenze

CESATE – Si terrà domenica 4 settembre alle 17.30 la cerimonia di conferimento delle Civiche benemerenze 2022, con appuntamento alla biblioteca comunale di Cesate in via Piave 5.

“Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante e sentito momento in cui il sindaco Roberto Vumbaca consegnerà l’onorificenza ai benemeriti – ricordano dall’Amministrazione civica – Si tratta di un riconoscimento a cittadini che, a vario titolo, hanno contribuito a promuovere l’immagine e i valori della comunità cesatese attraverso il loro prezioso impegno”. Alla manifestazione è previsto l’ingresso libero.

(foto archivio: il sindaco Roberto Vumbaca si appresta a consegnare le civiche benemerenze. La cerimonia è prevista nel pomeriggio di domenica prossima)

