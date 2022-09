x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno in merito alle prossime iniziative del gruppo.

Il 4 e l’11 Settembre saremo presenti con un gazebo in Piazza Libertà dalle 10 alle 19, contenti di tornare a fare quello per cui Obiettivo Saronno è nata: stare in mezzo ai cittadini, ascoltare le vostre proposte e cercare insieme soluzioni per migliorare la nostra città, renderla più bella, funzionale e quindi più attrattiva e più viva.

Sarà l’occasione anche per raccogliere le firme per proporre la consegna del riconoscimento cittadino la Ciocchina a Isidoro Robbiati, conosciuto come Dorino, e per la petizione contro la nuova ZTL in Via Mazzini, nella zona della scuola Ignoto Militi.

Vista la sicura presenza in piazza dei partiti tradizionali per le politiche del prossimo 25 Settembre, cogliamo l’occasione per informare i cittadini che la nostra presenza non avrà alcun legame con la campagna elettorale in corso: nel rispetto del nostro statuto, della natura e dei valori della lista civica, Obiettivo Saronno non prenderà posizione a supporto di nessun partito politico.

Come è insito nel nostro nome, il nostro unico Obiettivo è Saronno e siamo nati per offrire alla nostra città una alternativa ai 30 anni di immobilismo che purtroppo continuiamo a riscontrare oggi.

Questa è la nostra strada che perseguiremo con determinazione: chiediamo ai cittadini saronnesi di unirsi a noi in questo bellissimo e sfidante Progetto, con la P maiuscola.

Vi aspettiamo numerosi !

