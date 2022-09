x x

SARONNO – Quest’anno, precisamente il 12 novembre 2012, ilSaronno festeggerà i primi 10 anni online. Un traguardo molto importante per una realtà legata al proprio territorio, che ha saputo conquistarsi uno spazio in un mondo presidiato e complesso come quello della stampa locale della provincia di Varese.

Un traguardo raggiunto grazie a chi ha avuto l’intuizione iniziale, a chi tutti i giorni scrive, a chi fornisce foto e notizie, a chi critica, a chi ci mette alla prova, a chi si mette in gioco con noi e a tanti attori che forniscono aiuti, suggerimenti e sostegno indispensabili per andare avanti con un attività così complessa. Un po’ come in un videogioco: ci sono state tante difficoltà, tante sfide ma anche tante vittorie e soddisfazioni.

Per questo abbiamo deciso di iniziare i festeggiamenti (abbiamo in mente un po’ appuntamenti ed eventi) con un piccolo regalo per i nostri lettori. Cento t-shirt in edizione limitata dedicate a questo traguardo con un pizzico di amarcord e un tocco di azzurro (che a noi piace sempre).

Come fare a conquistare il “level 10”? Ovviamente tenendo d’occhio ilSaronno e… arrivando primi come nei videogiochi 😉

