Saronno, da oggi la preside del Gb Grassi è in pensione: il congedo di Mara Girola

SARONNO – Passaggio di testimone alla dirigenza del liceo scientifico statale “Grassi” di via Benedetto Croce a Saronno: Mara Girola va in pensione ed al suo posto arriva Edelweiss Bonelli dal liceo di Benevento.

Questa, in sintesi, la lettera di congedo della preside Girola.

Ringrazio tutti, perché se, come credo, esco da questa scuola un po’ migliore di come ci sono entrata il lontano 17 settembre 1985, lo devo a tutte le persone che qui ho incontrato e con cui ho lavorato, che mi hanno insegnato a guardare i ragazzi in modo meno giudicante una prestazione scolastica e più globale sulla persona e le sue potenzialità, talvolta inespresse.

Questo liceo, non esagero, è stato in gran parte la mia vita; l’ho conosciuto in tutti i suoi anfratti, presenza incombente e familiare, che vedo per primo quando apro le finestre la mattina. Un compagno esigente, in certi periodi annuali addirittura totalizzante. È stato il mio luogo perfino da studentessa (vi fui ospitata per un anno con il liceo classico). Tuttavia, mirendo conto che un luogo , in sé e per sé, sarebbe solo una definizione riduttiva se non lo si associasse, se non lo si riempisse di persone: le centinaia e centinaia che lo animano da sempre, che lo rendono “il” G.B., una comunità in permanente trasformazione, ma con una sua personalità, che lo distingue in modo peculiare e che lascia un’impronta ben chiara a chi lo ha frequentato, nelle sue diverse articolazioni. Sono anch’io orgogliosa di averne fatto parte e di avere contribuito, con il mio lavoro, al buon nome di questa istituzione: che può tranquillamente proseguire anche senza di me, ne ha le sue risorse interne. Un saluto che non è un addio; continuo a vivere qui vicino; seguirò con occhio clinico e benevolo il mio liceo e la sua multiforme comunità. Grazie a tutti per questa lunga, fruttuosa esperienza insieme.

(foto: Mara Girola)

01092022