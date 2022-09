x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota condivisa sulla pagina Facebook “Comune di Saronno – Cultura” in merito agli eventi musicali estivi.

“Dal 2 giugno con il Concerto della Repubblica (Direttore Stefano Nigro e la pianista Noemí Teruel Serrano) tenutosi al Teatro Giuditta Pasta al 27 agosto con il musical Quando canta il cinema nello splendido Giardino di Villa Gianetti, Saronno ha potuto vivere la musica di musicisti locali così come di Band e Orchestre internazionali, dal cantautorato italiano di Federico Sirianni in collaborazione con Storie di Cortile per il Concerto di Ferragosto al folk irlandese dei Folking Uncle Bard & The Dirty Bastards , dal jazz di Claudio Borroni Jazz Crooner e di Mauro Renna Trio alla musica teatro di Jack e gli Alchermes al Soul dei giovani One Foundation.

Ha avuto l’ onore di ospitare Miskolci Szimfonikus Zenekar / Hungarian Symphony Orchestra, Miskolc con la Notte delle Stelle e il Gran Galà della Lirica in collaborazione con Istituto Civico Musicale Dongo Porlezza Menaggio .Divenire un appuntamento della rassegna di concerti dedicati a Giuditta Pasta del Festival Casta Diva.

Ha potuto ospitare rassegne corali con la partecipazione del Coro da Camera Hebel e di Coro Incanto Saronno .

Si ringraziano per la collaborazione le scuole di musica Albero Musicale Spazio MustCuori con le Ali (Associazione – Milano)Avis SaronnoBirre Vive & BeerinbaPaneliquido e Biancovinile. Pierodasaronno only for friends per le puntuali riprese. Si ringraziano per le sponsorizzazioni Rezzonico Auto e TCI Telecomunicazioni Italia

Prossimo e ultimo appuntamento estivo prima della ricca stagione autunnale? 9 e 10 settembre con Saronno Berr & music Park.

