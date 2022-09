x x

CISLAGO – La sezione della Lega di Cislago ha programmato la campagna elettorale organizzando tre gazebo in piazza Enrico Toti per incontrare i cislaghesi nelle seguenti date:

domenica 4 settembre dalle 8.30 alle 13.30,

domenica 11 settembre dalle 8.30 alle 13.30,

sabato 17 settembre dalle 14 alle 19.30,

Domenica 18 settembre la sezione della Lega di Cislago sarà presente al raduno annuale a Pontida.

(foto: archivio)

02092022