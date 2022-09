x x

SARONNO – “Pronti, si parte!” Riprende lo slogan della campagna nazionale la nota di Fratelli d’Italia Saronno che avvia così la propria campagna elettorale in città.

Iniziano da sabato 3 settembre dalle ore 15 in piazza Cardinal Schuster i gazebo di Fratelli d’Italia Saronno in vista delle elezioni politiche che si terranno il 25 settembre . Sabato sarà presente il vice presidente del consiglio comunale di Milano, consigliere Andrea Mascaretti. Un momento di incontro con i cittadini che si ripeterà: “Saremo presenti sempre in piazza Cardinal Schuster tutti i sabato dalle 15 alle 18 e le domeniche dalle 10 alle 12 per essere pronti al voto del 25 settembre”.

(foto archivio)

02092022