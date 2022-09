x x

VENEZIA – Ritorno a Venezia per il regista saronnese Luciano Silighini Garagnani accompagnato dalla moglie l’attrice Francesca La Gala e dalla figlia Alice. Invito di prestigio dal Cerimoniale della Biennale per la cerimonia d’inaugurazione: Silighini ha solcato il red carpet la sera del 31 che coincide anche con la premiazione di Catherine Deneuve col Leone d’oro alla carriera e con la premiere del film White Noise del regista Noah Baumbach in concorso come miglior film.

Silighini sarà al Lido durante tutti i giorni della kermesse, ospite delle premiere serali: “Quest’anno ci sono molti amici in concorso e fuori concorso, sarà una esperienza totale di cinema con l’invito a due film al giorno tra quelli in concorso e poi la cerimonia conclusiva” conclude il regista che tra l’altro ha firmato il recente film “Da una corsa in bicicletta” disponiible di Amazon Prime, biografia del parlamentare Gianfranco Librandi di Saronno.

(foto: Luciano Silighini Garagnani con la moglie Francesca La Gala e la figlia Alice sul red carpet del festival del cinema di Venezia, in corso in questi giorni)

