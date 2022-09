x x

SARONNO – L’organizzazione Lilt Saronno, Lega italiana per la lotta contro i tumori, è in cerca di lana e di cotone per la realizzazione di un progetto in collaborazione con l’associazione Viva Vittoria. L’appello della Lilt è rivolto a tutti: a chiunque piaccia sferruzzare, lavorare a maglia o a chiunque avanzi del cotone o della lana. Per contribuire all’iniziativa è sufficiente recarsi in sede Lilt (Casa di Marta) e portare la lana o il cotone da donare oppure, qualora lo si desideri, creare quadrotti 50×50 centimetri che verranno consegnati all’associazione Viva Vittoria. Con il materiale ottenuto Viva Vittoria cucirà splendide coperte, il cui ricavato permetterà all’organizzazione Lilt l’acquisto di un nuovo ecografo per lo screening.

Viva Vittoria è un progetto nazionale contro la violenza sulle donne, nato a Brescia nel 2015, che trova la sua concretizzazione nel lavoro a maglia: in questi anni sono state realizzate numerose coperte grazie al lavoro di migliaia di donne, e non solo, che si sono unite in nome della causa per condividere l’idea che la violenza si possa fermare cominciando da sé stesse.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

02092022