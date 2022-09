x x

TRADATE – Ennesima attività interforze finalizzata al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica mediante il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia.

Lo scorso 30 agosto la Squadra Mobile della Questura, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano, ai Carabinieri della Tenenza di Tradate, ai cinofili antidroga della Guardia di Finanza di Malpensa e alle polizie locali di Venegono Superiore, Inferiore e Tradate, ha coordinato uno specifico servizio di contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive del Parco Pineta.

L’attività ha consentito di smantellare tende e bivacchi all’interno del Parco, utilizzati come base dagli spacciatori che vi tenevano vestiti, cibo, rotoli di pellicola, cellophane trasparente, coltelli, batterie per caricare cellulari e altro materiale, il tutto presumibilmente lasciato lì poco prima dell’arrivo degli agenti e opportunamente ripulito da parte degli addetti comunali.

Nel corso dell’attività, attraverso mirati posti di controllo, sono stati identificati più di 50 soggetti gravitanti nei pressi del parco, di cui una decina con precedenti di polizia.

Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane.

