SARONNO – Riparazioni fai da te, da parte di genitori e nonni dei giocatori di volley, al palasport comunale “Dozio” di via Biffi. Dove il degrado iniziava a farsi evidente, chi frequenta abitualmente la struttura sa quanto sia neessaria una sistemazione. Per quanto possibile, hanno provveduto da soli in questi giorni i parenti degli atleti, e pure alcuni giocatori: hanno smontato, sistemato e rimontato la struttura “bordo campo”, dove c’erano pericolosamente anche delle viti arrugginite.

Per il resto, si dovrà attendere: il parquet del campo di gioco è da anni visibilmente usurato e va sostituito. Il Paladozio è la casa della Pallavolo Saronno, che vanta un ampio settore giovanile e la cui formazione maschile milita in serie B.

Intanto, per chi si è dato da fare in questi giorni, i ringraziamenti da parte della Pallavolo Saronno: “Grazie ai nonni, genitori e atleti della Pallavolo Saronno che in questi giorni stanno impegnando parte delle loro vacanze, per prendersi cura del Paladozio. Tutto il bordo campo è stato smontato, pulito, sostituite le viti arrugginite e rimontato, un grande lavoro! Il campo, come si vede dalla foto, ha bisogno di essere rifatto. Stiamo lavorando anche a questo. Il parquet non regge più i nostri ritmi”.

