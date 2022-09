x x

In un anno difficile a causa della pandemia, che ha fortemente impattato sulla quotidianità della città e di settori cruciali, Saronno Servizi S.p.A ha confermato la capacità di rispondere al meglio e tempestivamente alle esigenze della collettività con professionalità ed efficienza tanto da arrivare ad un utile malgrado la difficile congiuntura economica e sociale.

Il bilancio 2021 di Saronno Servizi S.p.A reca ancora tracce evidenti degli effetti prodotti dalle misure di contrasto all’emergenza sanitaria da Covid 19 sulla gestione aziendale e, in particolar modo, sull’erogazione dei servizi direttamente connessi con la vita pubblica ed il funzionamento della città, ovvero i servizi alla mobilità, la gestione degli impianti sportivi (realizzata attraverso la controllata Saronno Servizi SSD) ed i servizi di riscossione. La gestione degli impianti sportivi, in particolare, è risultata l’attività più critica, a causa sia della forzata chiusura durante i primi mesi dell’anno, sia del contingentamento del numero di utenti imposto dopo la riapertura.

Nonostante la complessità del contesto in un anno di attività Saronno Servizi S.p.A ha confermato la solidità aziendale e la visione innovativa nell’adozione di strategie di ottimizzazione dei costi, grazie al potenziamento delle piattaforme digitali e all’identificazione di nuove aree di servizio.

Una visione che ha consentito alla Società di chiudere il bilancio con un utile di esercizio di 364.869 mila euro, sebbene l’impianto sportivo abbia assorbito risorse per € 250.000.

Grande importanza nel raggiungimento di questo risultato ha avuto il comparto delle farmacie comunali, che sono riuscite a rispondere puntualmente alla gestione dell’emergenza Covid-19 grazie all’attivazione di punti tampone aperti tutti i giorni. Uservizio che ha dato una risposta ad una grande difficoltà dell’intero comprensorio.

Una visione strategica di gestione delle turbolenze di mercato che ha dato i suoi frutti: ilfatturato d’esercizio 2021 chiude con un risultato assolutamente positivo, migliore di quelloraggiunto non solo nel 2020 ma anche negli anni precedenti. Un traguardo che pone le basi per l’ulteriore crescita della Saronno Servizi S.p.A attiva ormai sul mercato da oltre trent’anni.

Nel nuovo anno 2022 si sono viste concretizzare le trattative, messe in atto negli ultimi mesi dell’anno 2021, con i comuni del territorio limitrofo, con l’obiettivo di una possibile espansione su base territoriale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn