x x

SARONNO – Si è tenuta a Domaine de Gauchoux (in Francia) la gara internazionale di tiro con l’arco a cavallo, organizzata dalla Ihaa (International horseback archery alliance), federazione internazionale di questa disciplina.

Ottanta dei migliori arcieri a cavallo, provenienti da tutto il mondo, sono scesi in campo per sfidarsi in questa competizione che ha visto la partecipazione anche dell’Italia con una squadra di cinque atleti, selezionati in tutta la penisola. Due di questi arcieri si allenano a Saronno all’associazione ippica La Francesina, una delle poche scuole che propone questa disciplina nel nostro paese: sono Silvia Fagioli e Giacomo Grego, due atleti junior, che, sotto la guida dell’istruttore Frédérik Durand, hanno ottenuto durante la gara ottimi risultati.

La competizione in cui si sono cimentati gli atleti “made in Saronno” prevede tre specialità: tower, raid e hunt. La tower consiste in una prova nella quale i cavalieri al galoppo scoccano frecce ogni 2 secondi su una pista lunga 90/110 metri, mentre nella raid bisogna colpire i bersagli posti lungo la pista nel minore tempo possibile. Infine c’è la specialità hunt, la più spettacolare, la quale prevede che gli arcieri a cavallo si lancino al galoppo su un percorso in campagna lungo quasi 2 chilometri, con bersagli da colpire in ogni direzione, anche saltando ostacoli o attraversando fiumi.

Per chiunque ami la natura, lo sport all’aria aperta e i cavalli, questa è la disciplina perfetta; alla Francesina ogni giorno numerosi atleti, tra bambini, ragazzi e adulti, si allenano a centrare il bersaglio in questo particolare sport.

(foto della competizione)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn