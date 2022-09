x x

CARONNESE – Come da tradizione, anche quest’anno la Caronnese si è ritrovata per un momento comune in vista dell’inizio del campionato. Una cena presso il ristorante Verve di Solaro, che ospiterà i nostri ragazzi anche nei pranzi prepartita, per fare gruppo e dare il via a una stagione in realtà già cominciata con il passaggio del turno in Coppa Italia.

A dare la carica ai nostri giocatori, il discorso del presidente Umberto Gambaro: «La parola dilettante ha molti significati, tra questi quello di fare questo sport per piacere. La Caronnese avrà un plus se ci muoviamo tutti nella stessa direzione, con diletto e piacere di fare le cose per il bene di tutti. Così facendo si superano le difficoltà e si ottengono i risultati».

Tutti chiamati a mettere il proprio mattoncino, quindi, per una stagione che si preannuncia lunga e difficile. Ma che può dare grandi soddisfazioni: «La società sta facendo sforzi importanti: i nuovi spogliatoi, l’area riscaldamento e, speriamo presto, la volontà di ampliare il nostro centro sportivo. Se ognuno di noi farà la sua parte, allora insieme ci divertiremo».

E allora… è tempo di cominciare! Domenica vi aspettiamo allo stadio Comunale, per tifare tutti insieme la Caronnese.

