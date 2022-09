x x

SARONNO – Sede provvisoria per il Cai di Saronno. “A seguito della indisponibilità della sede abituale di via Parini – spiegano dalla storica associazione – abbiamo predisposto l’apertura di una sede temporanea in via Legnani 27 a Saronno, da martedi’ 30 agosto. Questa sede resterà regolarmente aperta tutti i martedì e venerdì, a partire dalle 21, fino a nuova comunicazione da parte del Comune di Saronno sull’agibilità della sede delle associazioni”.

La sede abituale, quella in via Parini nell’ex scuola Pizzigoni, è al momento inagibile per i danni della grandinata dello scorso 26 luglio che ne ha danneggiato il tetto. Ma non è l’unica indisponibilità con cui fa i conti il gruppo saronnese che in una nota diffusa agli iscritti spiega: “Rimaniamo sempre in attesa dal Comune di Saronno anche di comunicazioni riguardanti la disponibilità della parete di arrampicata di via Roma, che fino ad ora ci è stata negata”.

Malgrado questi imprevisti l’attività del sodalizio procede a pieno regime: “A settembre si prevede la consueta uscita di alpinismo giovanile con attendamento a Macugnaga, un trekking in costiera amalfitana, un concorso fotografico per tutti gli appassionati, escursioni per adulti e juniores, una serata sul tema della nutrizione in ambiente estremo”.

