MONZA – Si sono svolte oggi a Monza le celebrazioni per i 100 anni dell’Autodromo. L’evento si è aperto con l’arrivo in pista dei paracadutisti dell’Esercito Italiano e con le note dell’Inno d’Italia suonate dalla banda della Guardia di Finanza.

REGIONE LOMBARDIA C’È STATA E CI SARÀ “Per l’Autodromo di Monza Regione Lombardia c’è stata, c’è e ci sarà – ha dichiarato l’assessore regionale Fabrizio Sala – Abbiamo investito sulla Formula 1 e sull’Autodromo, stiamo investendo sulla sua ristrutturazione e vogliamo investire nel futuro” ha aggiunto Sala intervenuto alle celebrazioni su delega del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Aumenta infatti il contributo di Regione Lombardia per sostenere l’Autodromo, da 5 a 8 milioni all’anno per i prossimi quattro anni.

“Questa è una scelta di testa, per sostenere l’indotto economico che ne consegue, ma anche una scelta di cuore per la passione e la tradizione che legano il settore automotive al nostro territorio” ha aggiunto Sala.

NON SOLO SPORT, ANCHE TEST NUOVE TECNOLOGIE Da sempre l’Autodromo è un luogo per testare novità scientifiche legate alla materia stradale. “Un tema, quello delle nuove tecnologie che è prioritario per Regione Lombardia – ha dichiarato Sala – Basti pensare alle sperimentazioni di tecnologie a guida autonoma che hanno visto l’Autodromo protagonista o ancora al più grande e innovativo Simulatore di guida, oggi nella sede del Politecnico di Milano” ha proseguito Sala.



DA REGIONE 25 MILIONI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SU MOBILITÀ DEL FUTURO Il mondo dei trasporti e degli spostamenti sarà sempre più fondato sulla condivisione di informazioni e dati. Per questo abbiamo stanziato 25 milioni di euro per una manifestazione di interesse a tema mobilità del futuro. Regione Lombardia cerca infatti progetti concreti e di alto valore innovativo, che aprano nuove frontiere per offrire ai cittadini l’esperienza di una mobilità facilmente accessibile, sicura, sostenibile e intelligente. Dal 19 settembre al 19 ottobre Enti Locali, Università ed enti di ricerca pubblici, agenzie di trasporto e mobilità potranno presentare le proprie proposte di investimento. I progetti dovranno essere avviati nel 2023 e realizzati entro il 30/06/2024.

“Abbiamo lavorato per rendere la Lombardia un hub europeo della mobilità – ha detto Sala – Si tratta di un percorso in stretta collaborazione con i nostri Atenei, con le imprese dell’automotive, con tutti i protagonisti di questo mondo in profonda trasformazione, compresi i cittadini di cui abbiamo ascoltato suggerimenti e raccomandazioni” ha aggiunto Sala “La recente selezione del nostro territorio quale sede principale del Centro nazionale mobilità sostenibile finanziato dal PNRR è una naturale conseguenza di questo impegno congiunto” ha concluso.

