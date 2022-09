x x

BUSTO ARSIZIO – Oggi alle 10 a Busto Arsizio in corso Sempione all’angolo via Tasso per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate, nell’impatto una delle vetture – un piccolo suv Suzuki – ha terminato la corsa contro un palo abbattendolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Si sono registrati disagi alla circolazione.

Tre le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, per nessuno è stato necessario il trasporto in ospedale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il piccolo suv Suzuki che ha travolto l’albero lungo corso Sempione a Busto Arsizio)

04092022