ROVELLASCA / TRADATE – In zona, nel girone 3 della Coppa Lombardia di 1′ categoria sconfitta 3-0 del Fc Tradate sul campo dell’Union Villa Cassano nentre Victoria-Lonate Ceppino è finita 1-1. Il tutto nell’ambito della prima giornata del torneo, domenica pomeriggio.

Nel girone 9 poker esterno del Rovellasca 1910 di mister Gionata Brittanni (nella foto), sul campo della Faloppiese Ronago: per i lariani di casa a segno Manfrin e Mazzeo, per gli ospiti un autogol, e le rete di Boschetto e Riolo (doppietta).

La stagione agonistica del calcio dilettanti inizia dunque a muovere i primi passi con questo evento della Coppa Lombardia, la “versione locale” della Coppa Italia delle categorie maggiori.

