CESATE – E’ andata male, al debutto stagionale, per l’Sc United battuto in trasferta 5-1 dall’Osl Garbagnate, una delle squadre quotate della categoria, dove i cesatesi sono neopromossi. Per l’Sc – la società nata l’anno scorso dalla collaborazione fra Fbc Saronno e Sporting Cesate – in gol bomber Iacovelli ma i garbagnatesi hanno vinto grazie alle doppiette di Corsaro e Fantaziu, ed alla rete di Mignosi. Domenica pomeriggio si giocava la prima giornata di Coppa Lombardia.

Nello stesso girone 8 la vittoria 1-0 della Pro Azzurra Mozzate contro il Ceriano Laghetto. Decisiva si è rivelata la rete segnata da Dell’Occa.

(foto: il bomber del Sc United, Orazio Iacovelli)

04092022