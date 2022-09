x x

LAZZATE – La sconfitta contro il Fbc Saronno, nel tardo pomeriggio di oggi al primo turno del campionato di Promozione, ha comunque mostrato una Aurora Cmc Uboldese in crescendo, come fa notare il giocatore Federico Rossi: “Nei primi vencinque minuti abbiamo subito il gioco del Fbc Saronno ma poi la nostra squadra è andata in crescendo. L’Uboldese ha comunque avuto parecchie occasioni per pareggiare, è stato un peccato non essere riusciti a concretizzarle”.

Fbc Saronno-Aurora Cmc Uboldese 1-0

FBC SARONNO (4-4-2) Buono; Zanotti (18’ st Biscotti), Bello, Torriani, Rudi; Di Noto, Malaspina (12’ st Romeo), Scampini (30’ st Ramadan M.), Gheller (18’ st Costin); Maugeri (37’ st Monteverde), Brighenti. A disposizione Rivaldo, Vanzulli, Confalonieri, De Marco. All. Tricarico.

AURORA CMC UBOLDESE (4-4-2) Pasiani; Bartucci, Lelli Lu. (43’ st Fontana), Maiorano, Belli; Rossi, Montani (10’ st Besati), Yessoufou, Fiore (24’ st Alberti); Arienti, Niesi (44’ st Lelli L.). A disposizione Margariti, Calini, Passalacqua, Fagotti, Ceriani. All. Maestroni.

Arbitro: Pigozzi della sezione Lomellina (Ferretti di Varese e Gorlero di Legnano).

Marcatore: 27’ pt Maugeri (S) (rig.).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

04092022