LAZZATE – Prima giornata del campionato di Eccellenza oggi, e debutto con una sconfitta in trasferta per l’Ardor Lazzate battuto a Sesto Calende dalla Sestese: avanti i locali al 41′ del proimo tempo con Alfano, il momentaneo pari di Marioli al 12′ della ripresa ma in pieno recupero, al 47′, il gol decisivo di Deodato per i locali.

Risultati prima giornata: Club Milano-Solbiatese 2-0, Oltrepò-Accademia pavese 3-0, Pavia-Vis Nova Giussano 3-0, Sestese-Ardor Lazzate 2-1, Verbano calcio-Pontelambrese 1-2, Vergiatese-Calvairate 2-3, Binasco-Gavirate 0-0, Vogherese-Castello Cantù 0-0, posticipo Muggiò-Magenta. Classifica: Oltrepò, Pavia, Club Milano, Magenta, Calvairate, Pontelambrese e Sestese 3 punti, Castello Cantù, Gavirate, Virtus Binasco e Vogherese 1 punto, Vergiatese, Ardor Lazzate, Verbano calcio, Solbiatese, Accademia pavese, Vis Nova Giuussano 0.

(foto archivio)

04092022