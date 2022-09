x x

CESATE – Non c’è stato certo da annoiarsi ieri pomeriggio allo stadio di via Dante a Cesate dove i locali del Sc United, categoria juniores, hanno incontrato i “cugini” del Fbc Saronno nel primo turno della Coppa Lombardia. Il pubblico ha assistito a buone giocate, e ben sei gol: l’incontro è finito 3-3 con reti di Beraun, Amodio e Dushi per lo United, e di Di Trani e Sasso (doppietta) per i saronnesi.

Avvio sicuramente promettente per entrambe le formazioni, che al termine della scorsa stagione si sono confermate nella categoria regionale di Fascia B del campionato juniores.

(foto Sc United, una fase del match di ieri)

