SARONNO – Dopo il convincente successo dello scorso fine settimana in Coppa Italia sulla Besnatese, per il Fbc Saronno oggi la prima giornata del campionato di Promozione, con il derby contro l’Aurora Cmc Uboldese. Su ilSaronno la cronaca play by play del match.

Arbitro Marco Pigozzi della sezione Lomellina, assistenti Ambra Ramona Ferretti di Varese e Simone Gorlero di Legnano; si gioca allo stadio di via Laratta a Lazzate (il Colombo Gianetti di Saronno è indisponibile per rifacimento campo) a partire dalle 18.30.

I saronnesi cercano dunque conferme in relazione a quanto di buono mostrato nei primissimi scampoli di stagione, e trovano oggi una Aurora Uboldese che dall’annata scorsa ha cambiato mister (da Stefano Gilardengo ad una “vecchia volpe” come Alberto Maestroni, già all’Uboldese per mote stagioni). Non c’è più bomber Maugeri, pasaato proprio al Saronno, le novità sono i difensori Lelli della Casatese, Pecorini della Cinisellese e davanti il giovane Passalacqua (2004) della Pro Patria.

04092022