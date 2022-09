x x

BOLLATE – Poker dell’Esperia Lomazzo alla Solese: ottimo debutto nel campionato di Promozione per la matricola comasca, domenica pomeriggio.

La cronaca – Nel primo tempo pessa l’Esperia Lomazzo al 18′ con rete di Nicolas Metti; il pareggio dei padroni di casa giunge al 28′ con Ranieri. Ma in avvio di ripresa, al 6′, è di nuovo Metti (che viene dalla under 18 della Varesina) a riportare avanti i comaschi. Ma non è finita qui, al 10′ il tris dell’Esperia con rete di Quitadamo. A chiudere il conto al 28′ Attidrissou, entrato nel corso del match.

Solese-Esperia Lomazzo 1-4

SOLESE: De Cesare, Rana, Castiglioni, Trionfo, Cozzi, Braga, Serpieri, Bollini, Villani, Laraia, Perotti. A disposizione Conca, Vella, Malvaso, Triuzzi, Decarlo, Altamura, Russo, Feola, Dervishay. All. Ferretti.

ESPERIA LOMAZZO: Volontè A., Cassina, Ronzoni, Riolo, Pisani, Quitadamo, Sala, Canavesi, Pozzi, Metti, Cara. A disposizione Castagna, Volontè R., Colombo, Fattizzo, Garri Gior., Garri G., Brittanni, Butti, Attidrissou. All. Benzoni.

Arbitro: Del Mul di Monza.

Marcatori: 18′ pt Metti (E), 28′ pt Ranieri (S), 6′ st Metti (E), 10′ st Quitadamo (E), 28′ st Attidrissou (E).

(foto: il giovane centravanti Nicolas Metti dell’Esperia Lomazzo)

