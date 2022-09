Castiglione Olona, inaugurata la mostra”Le streghe della notte”

x x

CASTIGLIONE OLONA – E’ stata inaugurata ieri nelle sale espositive di Palazzo Branda Castiglioni di via Mazzini 23 a Castiglione Olona la mostra didattica “Le streghe della notte” organizzata dal Circolo culturale Masolino da Panicale con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona e Pro Loco Castiglione Olona. Attraverso immagini fotografiche e documenti di carattere storico, l’esposizione presenta ed approfondisce uno tra i più sconosciuti e singolari episodi della 2ª Guerra Mondiale, quello del 588° reggimento sovietico, poi 46° reggimento, per il bombardamento leggero notturno che aveva come peculiarità quello di essere composto da sole donne.

Soprannominate con timore e rispetto dai tedeschi “Nachthexen”, appunto “Streghe della Notte”, per coraggio, sacrificio ed abilità questo corpo di combattimento tutto al femminile rappresenta tuttora una delle pagine più gloriose nella lotta contro il nazismo tanto che la finalità di questa mostra è di documentarne la valenza storica e sociale.

Promossa grazie al contributo di alcune realtà commerciali del territorio, la mostra è aperta al pubblico con ingresso libero il sabato con orario dalle 14.30 alle 17.30 e la domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 fino al 18 settembre.

(foto archivio: Palazzo Branda Castiglioni)

04092022