Festa della gioventù a Turate, tutto il programma

TURATE – Oggi alle 17 all’oratorio del paese il Corpo musicale Santa Cecilia di Turate organizza un raduno bandistico per festeggiare i suoi 120 anni. L’iniziativa si svolge nel contesto della Festa della gioventù che è iniziata ieri. Per quanto riguarda la giornata odierna nelle strutture di via Tinelli 10, alle 19.30 cena con le fajitas, alle 21.30 concerto “Jovanotte”.

Il programma dei prossimi giorni

Si prosegue quindi venerdì 9 settembre: alle 19.30 nello spazio culinario i panzerotti, alle 20.45 spettacolo di burattini, alle 21 ed alle 22.45 due partite a “Il cervellone” ed alle 22.15 tra le due mamche del qui, musica con Nextstep. Sabato 10 settembre alle 19.30 pizzoccheri, alle 20.30 dance club, alle 21 “Straight for straight” e durante la serata lo spettacolo del comico Davide Calgaro. Domenica 11 settembre alle 10 la messa solenne, a seguire in cucina gnocco fritto. Alle 15 spettacolo con Zia Amaranta, alle 19.30 in cucina cotoletta e patate al forno, alle 20.30 premiazioni torneo di calcetto ed estrazione lotteria, alle 21 musica con “Superzero” e dalle 22 Divina.

(foto archivio)

04092022