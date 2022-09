Tradate, una intensa domenica d’eventi: Festa Madonna delle vigne e pomeriggio al parco

x x

TRADATE – Tanti appuntamenti per tutti i gusti oggi a Tradate. C’è la Festa della Madonna delle vigne ad Abbiate Guazzone. Si inizia alle 9.30 con la messa nella chiesetta della Madonna delle vigne con la corale Santa Cecilia, alle 10.30 momenti di animazione alle 11.15 l’aperitivo con gli Alpini e alle 15.30 momento dedicato alla preghiera. Dalle 16 giochi con gli scout, musica dalle 17.30, alle 19 aperitivo. Possibilità di visite guidate della storica chiesetta.

Al planetario e centro didattico di via ai Ronchi nel Parco Pineta, invece, oggi pomeriggio dalle 15 appuntamento per bambini e famiglie per una visita della struttura a tema astronomico.

(foto archivio)

04092022