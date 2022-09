x x

VERGIATE – Oggi alle 7 a Vergiate in via Sesto Calende un portale stradale di limitazione altezza risultava pericolante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa, in supporto dalla sede di Varese un autogru. Gli operatori hanno rimosso il portale e messo in sicurezza l’area.

Intervento per certi versi insolito, quello a cui sono stati chiamati i pompieri, ma che è stato rapidamente portato a termine.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo per la messa in sicurezza dell’area dove si trovava portale, che appariva pericolante e che è stato rimosso, con l’ausilio di una autogru)

05092022