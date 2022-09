Ceriano Laghetto per i giovani: una settimana di camp dedicato al basket

CERIANO LAGHETTO – Da oggi 5 settembre al via il “Basketball camp 2022” per giovani nati negli anni 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009. Si tiene sino a venerdì 9 settembre, promosso dall’Asd Giravolta con il patrocinio dell’Amministrazione civica Per informazioni ed adesioni ci si può rivolgere all’indirizzo email [email protected] oppure con un messaggio al numero Whatsapp 3285324255.

Per i partecipanti, sono previste 4 ore di basket al giorno; l’iniziativa si tiene nella palestra delle scuole medie di via Stra Meda. Il programma prevede dalle 8.30 l’accoglienza al camp, alle 9 l’inizio delle attività, si andrà dal “ball-handling” all’insegnamento dei fondamentali del basket, dalle 11 alle 12 gare di tiro e torneo tre contro tre; e conclusione alle 12.30.

