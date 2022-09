x x

SARONNO – Grande entusiasmo ieri pomeriggio all’oratorio Legnani per l’appuntamento proposto ai più piccoli da Terra Mater il festival per il futuro del pianeta, nato dall’impegno sinergico della cittadinanza attiva di Saronno.

Dopo il pranzo comunitario il cortile dell’oratorio si è animato grazie ai laboratori a cura cooperativa Ozanam e Operazione Mato Grosso, con lo scopo di fornire esempi pratici del concetto di economia circolare. Sono stati realizzati piccoli lavoretti in legno e riparazioni. Nel corso del pomeriggio anche lo spettacolo di burattini di Silvio Anzani con un simpatico scimpanzé che parte per trovare un tesoro ma si ritrova a dover aiutare alcuni animali messi in difficoltà dalla maleducazione dell’uomo che inquina il mondo.

A chiudere l’intensa giornata, che ha visto anche interventi nelle messe cittadine e un pranzo comunitario, l’incontro “Siamo un’eco comunità pastorale?” con la presentazione di un progetto della commissione “Nuovi Stili di Vita” della Comunità Pastorale di Saronno, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le sei parrocchie di Saronno sui temi del consumo critico e del rispetto per l’ambiente.

Il lavoro realizzato è “una fotografia” delle parrocchie attraverso un questionario a cui hanno risposto i religiosi e tutti gli operatori pastorali su temi come la mobilità da e verso la parrocchia da parte dei fedeli, della manutenzione delle strutture, attrezzature e verde del complesso pastorale.

