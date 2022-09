x x

MISINTO – Viveva a Misinto da due anni con la mamma che ieri pomeriggio ha trovato il corpo senza vita del figlio nella loro abitazione. E’ quanto accaduto in vicolo Piave. La donna che aveva visto il figlio in perfetta salute la sera prima. Ha dato l’allarme trovandolo a terra. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Misinto ma non c’era più niente da fare.

Saranno realizzati gli accertamenti autoptici del caso sul corpo del 62enne ma al momento l’ipotesi più accredita è quella di un malore fatale. Il corpo senza vita è stato rinvenuto domenica quando il viavai dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha allertato il vicinato e la notizia si è diffusa in paese.

