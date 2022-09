x x

SARONNO – “È stata una giornata emozionante perché tornavamo dopo le limitazioni dettate dal Covid fra le gente e con la gente. Siamo commossi”. E’ il primo commento a caldo di Luca Amadio capogruppo di Obiettivo Saronno dopo la lunga giornata in piazza Libertà.

Ieri Obiettivo Saronno ha organizzato, in piazza Libertà, un gazebo a sostegno della raccolta firme contro l’estensione della Ztl in via Mazzini, nata spontaneamente da un gruppo di residenti. Nello spazio allestito all’insegna del colore viola, come tradizione, sono state anche raccogliete le firme per proporre la consegna del riconoscimento cittadino la Ciocchina a Isidoro Robbiati, conosciuto come Dorino.

Nel corso della giornata si sono alternati militanti, attivisti e i consiglieri comunali della lista civica che hanno colto l’occasione per parlare coi cittadini.

