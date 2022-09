x x

SARONNO – “Dalle 14 circa di oggi pomeriggio la viabilità tra via Varese e via Milano è difficoltosa a causa della presenza sulla carreggiata di un camion con la motrice in panne”: l’avviso viene dall’Amministrazione civica, con riferimento a due delle arterie più trafficate della città.

Proseguono dal Comune: “Sul posto è intervenuta la polizia locale di Saronno, impegnata a dirigere il traffico che, a tratti, è autorizzato dagli agenti in senso contrario di marcia, così da evitare di intasare ulteriormente l’incrocio”. Gli interventi per rimuovere il veicolo in aviaria sono in corso.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Saronno in via Milano, arteria che collega centro e periferia)

05092022